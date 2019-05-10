ليبيا_الآن| رأس لانوف والوطنية للنفط يعقدان اجتمعهما الفني الأول . . . عقدت ال…

#ليبيا_الآن| رأس لانوف والوطنية للنفط يعقدان اجتمعهما الفني الأول

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عقدت الإدارات الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها الفني الأول مع مسؤولي شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز لهذا العام، وذلك سعيا منها لمتابعة كافة الأعمال.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة الجانب الفني للمشروعات التي ما تزال تحت الإنجاز واستعراض الخطط المناطة بالفرق الفنية من بينها إعادة تشغيل المجمع الصناعي.

يُشار إلى أن شركة راس لانوف كانت قد أعلنت في مناسبات ماضية عن شروعها في تدشين عدد من المرافق التي ستسهم في زيادة الإنجاز وضبط الجودة.