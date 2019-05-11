ليبيا_الآن| الوحدة مصراتة” يشرع بإجراءات المنح المتأخرة . . . يشرع مصرف الوحدة…

#ليبيا_الآن| الوحدة مصراتة” يشرع بإجراءات المنح المتأخرة

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يشرع مصرف الوحدة فرع مدينة مصراتة ابتداء من الأحد، بقبول إجراءات توزيع الـ500 دولار، منحة أرباب الأسر المتأخرة عن العام الماضي.

وذكر المصرف بصفحته في “فيسبوك”، أنه سيبدأ باستلام المستندات الخاصة بمنحة أرباب الأسر طيلة أيام الأسبوع باستثناء السبت الذي أوقف العمل فيه.

وكان مصرف الوحدة قد فعّل خدمة الرسائل النصية لكافة الزبائن المشتركين التي سيتم عن طريقها إعلام كافة الزبائن بنواقص المستندات، بالإضافة إلى إنهاء الإجراءات من ضمنها خدمة شحن بطاقة الفيزا.