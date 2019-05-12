ليبيا_الآن I سلاح الجو ينفذ ضربات جنوب مدينة الزاوية . . . كشفت مصادر محلية، ع…

#ليبيا_الآن I سلاح الجو ينفذ ضربات جنوب مدينة الزاوية

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كشفت مصادر محلية، عن ضربات جوية شنّها سلاح الجو على مواقع بمنطقة قرية ناصر جنوب مدينة الزاوية، كانت مليئة، بالذخيرة في مخازن تابعة لقوات حكومة الوفاق.

وأوضحت المصادر، أن أهالي الزاوية وأغلب مناطقها، قد سمعوا أصوات الإنفجارات، بعد ضرب المواقع العسكرية، مؤكدين أن الضربات استهدفت مواقع كانت مليئة بالذخيرة في مخازن قوات حكومة الوفاق.

واستهدف الطيران الحربي في غاراته الجوية، شاحنة كانت مُحمّلة بالذخيرة، ودبابة بمنطقة قرية ناصر، كانت تتجه لدعم قوات حكومة الوفاق.