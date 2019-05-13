ليبيا_الآن I مطالبات بإبعاد المسعفين والمدنيين عن القصف . . . أصدر العاملون في…

#ليبيا_الآن I مطالبات بإبعاد المسعفين والمدنيين عن القصف

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أصدر العاملون في مركز الطب الميداني والدعم في العاصمة طرابلس، بيانا بشأن سلامة المدنيين في مناطق الاشتباكات، والمشرفين على عملية إسعافهم الفوري.

وطالب البيان الأمم المتحدة باتخاذ كل ما من شأنه حماية المدنيين وإبعاد الطواقم الطبية والطبية المساعدة عن القصف الذي يسقط ضحيته مدنيون ومسعفون يعملون على أداء واجباتهم، ناقلا عن العاملين في مركز الطب الميداني والدعم في العاصمة طرابلس ألمهم الشديد لتعرض سيارات الإسعاف والأطقم الطبية التي تحمل شعار الإنسانية للقصف.