ليبيا_الآن I غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في ليبيا . . . أعرب الأمين العا…

#ليبيا_الآن I غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في ليبيا

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع الميدانية في في ضواحي العاصمة طرابلس، وعن تدفّق السلاح لتغذية الصراع المسلح الحاصل بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأوضح غوتيريش بقوله: “أعرب عن بالغ قلقي للعملية العسكرية الحالية التي تقول التقارير إنّه يتم تغذيتها عبر وصول الأسلحة بما في ذلك عن طريق البحر”. بحسب ما نشرته وكالة فرانس برس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد قدّم تقريرا عن عملية صوفيا التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق الهجرة غير القانونية، لمجلس الأمن الدولي، للتأكيد على عملية المراقبة المفروضة على ليبيا، وحظر توريد الأسلحة لها.