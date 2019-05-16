ليبيا_الآن| صنع الله يبحث التعاون المُشترك مع إيطاليا . . . عقد رئيس المؤسسة ا…

#ليبيا_الآن| صنع الله يبحث التعاون المُشترك مع إيطاليا

.

.

.

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، اجتماعا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوسيبي بيوشيني.

وبحسب ما ورد عبر حساب السفارة الإيطالية على تويتر فإن الطرفين تطرقا خلال الاجتماع للتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في مجال الطاقة.

وتعد الشركات الإيطالية شريكا مهما لدى المؤسسة من خلال تعاونها مع شركة إيني بالإضافة إلى مشاريع قومية تربط البلدين أبرزها خط الغاز الطبيعي الممتد في البحر بين شركة مليته إلى جنوب إيطاليا والذي يغذي احتياج إيطاليا بنسبة 15% من استهلاكها اليومي.