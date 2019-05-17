ليبيا_الآن| جرائم قتل “علنية” في شوارع “طرابلس” . . . في مساء يوم 16 مايو، قبل…

#ليبيا_الآن| جرائم قتل “علنية” في شوارع “طرابلس”

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في مساء يوم 16 مايو، قبل المغرب بقليل، فُجع المارّة في أحد شوارع منطقة السراج بالعاصمة طرابلس بتعدّي أحد المسلحّين على مواطن وقتله أمام أطفاله، في جريمة بشعة خلّفت وراءها غضبا عارما، قد تزيد من نار الفوضى.

شهود عيان تحدثوا عن رواية متشابهة، وهي قيام سيارة الجاني المعاكسة لخط السير ومن -طراز “سامسونق”- بمضايقة سيّارة المجني عليه –طراز تويوتا كامري- ليفتح له الطريق، ولم تمضِ لحظات حتى احتدم النقاش بينهما، وقام الجاني بإطلاق رصاصة إلى صدر الضحية، بسبب عدم إعطائه الطريق!