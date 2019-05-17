ليبيا_الآن| وصول سلع تموينية إلى باطن الجبل . . . في خطوة كان ينتظرها المواطنو…

#ليبيا_الآن| وصول سلع تموينية إلى باطن الجبل

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في خطوة كان ينتظرها المواطنون في باطن الجبل وصلت سلع تموينية إلى المنطقة شملت معجون طماطم وأرز ودقيق مرسلة من وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة برئاسة منير عصر.

وسمحت الجمعيات الاستهلاكية التابعة لصندوق موازنة الأسعار للمواطنين بشراء احتياجاتهم عن طريق الصكوك بعد أن أنهت عملية الإيداع في المصارف في ظل أزمة السيولة التي تعيشها المدينة منذ أشهر.

وعلى صعيد الأسعار بالمقارنة مع السوق المحلي فتبين أن سعر السلع التموينية التي يُقدمها صندوق موازنة الأسعار للجمعيات الاستهلاكية منخفضة بنسبة 60% عن أسعار الأسواق.