بايرن_ميونخ بتوج بلقب #الدوري_الألماني للمرة 29 في تاريخه أحرز بايرن ميونخ، لق…

















#بايرن_ميونخ بتوج بلقب #الدوري_الألماني للمرة 29 في تاريخه

أحرز بايرن ميونخ، لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه إينتراخت فرانكفورت اليوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند في الترتيب..