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#بايرن_ميونخ بتوج بلقب #الدوري_الألماني للمرة 29 في تاريخه أحرز بايرن ميونخ، لق…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان









#بايرن_ميونخ بتوج بلقب #الدوري_الألماني للمرة 29 في تاريخه

أحرز بايرن ميونخ، لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه إينتراخت فرانكفورت اليوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند في الترتيب..

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