فيديو | مجموعة عمليات المنطقة الغربية تكشف عن محاولة قادة المجموعات المسلحة بطرابلس التواصل معها



فيديو | مجموعة عمليات المنطقة الغربية تكشف عن محاولة قادة المجموعات المسلحة في #طرابلس التواصل معها للبحث عن مخرج وتتوعد البقية بإستمرار القتال حتى يتركوا سلاحهم . #ليبيا #المرصد