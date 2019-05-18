فيديو | مجموعة عمليات المنطقة الغربية تكشف عن محاولة قادة المجموعات المسلحة بطرابلس التواصل معها

فيديو | مجموعة عمليات المنطقة الغربية تكشف عن محاولة قادة المجموعات المسلحة في #طرابلس التواصل معها للبحث عن مخرج وتتوعد البقية بإستمرار القتال حتى يتركوا سلاحهم . #ليبيا #المرصد
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نهاية المليشيات الارهابية معروفة دائما هى الهزيمة الساحقة رغم جعجعة جماعة الاخوان المفلسين كنت تراهم على منصة رابعة يحملون اكفان ويقولون اننا مستعدون للشهادة فلما بدأ هجوم قوات الامن هربوا كالفئران المزعورة وتركوا البسطاء المخدوعين فيهم يواجهوا الموت نيابة عنهم وراينا مرشدهم العام الوضيع محمد بديع يهرب مرديا النقاب ومع ذلك قبصوا عليه هو واخبث قيادات الجماعة خيرت الشاطر وهرب الباقون هارج مصر فلو كانوا مقتنعين بصحة ما يقولون اما هربوا وفضلوا نيل الشهادة مع انهم احرص الناس على الحياة باى ثمن ولهذا غضب الله عليهم وتم سحقهم فى مصر واصبحت كلمة اخوانى تحمل كل صفات الخسة والندالة ويتبرأ منها الجميع حتى من كانوا ينتموا لهذه الجماعة وانشقوا عنها وفضحوا افعالها الاجرامية ونشر شائعات كاذبة وفى النهاية تم سحقهم ولم تعد اخبار محاكمة رؤوس الخرفان يهتم بها احد واحد انصارهم حازم ابواسماعيل كان يتباهى لانه يستطيع احضار مصر كلها خيث يقف والان محبوس ونسيه الجميع حتى يموت فى محبسه
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