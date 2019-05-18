ليبيا_الآن| عقيلة يدين الهجوم الإرهابي قرب زلة . . . أدان رئيس مجلس النواب الم…

#ليبيا_الآن| عقيلة يدين الهجوم الإرهابي قرب زلة

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أدان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة بالقرب من مدينة زلة.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بتصريح صحفي، عقيلة صالح “يدين ويستنكر بشدة العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة بالقرب من مدينة زلة من قبل الجماعات الإرهابية التى يطاردها الجيش الوطني”.

ووفق المريمي، فقد دعا عقيلة الأجهزة المختصة العسكرية والأمنية والاستخباراتية إلى ملاحقة الجناة من الجماعات الإرهابية الإجرامية، والقضاء عليها وتقديمها للعدالة.