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الجيش الليبي يفرض حظرا كاملا على موانئ المنطقة الغربية.. ويحذر تركيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية
بوابة العين الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية

 

أعلن الجيش الوطني الليبي، الإثنين، إعلان الحظر البحري الكامل على جميع الموانئ البحرية في المنطقة الغربية، ويحذر تركيا من الاقتراب.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي: “تطبيقا لقرار القائد العام بقطع الإمدادات عن المليشيات في المنطقة الغربية”.

وقرر رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية، وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية بالمنطقة الغربية.

وأضافت الشعبة، في بيان، أن الجيش الوطني الليبي “يحذر من أنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من الموانئ بالمنطقة الغربية وخاصة تركيا”.

ووصلت إلى ميناء طرابلس، صباح السبت، سفينة قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق في العاصمة الليبية.

كان مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرام، العميد خالد المحجوب، قال في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، الأحد، إن الشحنة التركية التي حملتها سفينة أمازون إلى ميناء طرابلس تحمل مدرعات وأسلحة خفيفة ومرتزقة لدعم المليشيات الإرهابية بالعاصمة الليبية.

عن مصدر الخبر

بوابة العين الاخبارية

بوابة العين الاخبارية

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تعليقات

  • هذا الإجراء كنا ننتظره من زمان. نعم يجب حماية حدودنا البحريه بالكامل و لو اضطرينا حتي حماية الأجواء الليبيه. عاش الجيش العربي الليبي

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    • جيش طياح سعدك وعلى رأي الاعلام الغربي حفتر هو وحده رجل شرق ليبيا الشجاع ولا احد غيره اَي بمعنى ما انتم الا مجموعة د….. 🐖🐖🐖

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    • أنت تكذب يا هذا ، الجيش فاشل وفعل كل هذا ؟ كيف لو كان ناجحا؟
      ياهذا طرابلس العظيمة ستكون عظيمة بجيشها القوي وليس بالمليشيات المتحالفة ،
      طرابلس العظيمة تكون عظيمة بضربات رجل قوي حازم مثل حفتر وليس بقبلات السراج الحارة.
      طرابلس العظيمة ليست أنت وأمثالك وأنتم القلة بل طرابلس برجالها الذين بخروجهم ستكتظ الميادين والطرقات حتى تختفي فلا ترى بعدها إلا الأسود أولئك الذين ينتظرون ساعة الصفر ليعيدوا طرابلس لباقي المناطق الليبية فتعانقها و تكملها ويكملونها ويوحد الوطن..
      فليخسأ أهل الباطل أصحاب الأهداف الحزبية والمصالح الشخصية كالمليشيات العافنة والاخوان الخوان ودواعش المال العام والحكومات النافقة الوضيعة

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  • ستدخل القوات التركية في ليبيا بعد هذا التهديد فهو إعلان حرب صريح من عصابة خفتر المارقة ضد تركيا و من هنا من حق تركيا لحماية امنهاالتدخل وضرب مراكز السيطرة والقواعد في الشرق الليبي و لتدخل مصر في حرب مع تركيا و هذا ما تعد له جماعة الإخوان وهو التخلص من الحكم العسكري في مصر لابد و لهذا ليس أمام حفتر و دول الداعمة له إلا الانسحاب الي مابعد اجدابيا و ترك اجدابيا و ترهونة والجنوب الليبي

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    • ماشاء الله، عليك محلل سياسي فاشل ، كيف من حق تركيا حماية أمنها؟ تأتي بالأسلحة وتتدخل صراحة في الشأن الليبي وتخالف قانون حظر التسليح وتدخل منطقة الحظر فتتخطى خط العرض المتعارف عليه دوليا ثم تقول حضرتك من حق تركيا حماية أمنها يا تركي يامضحكة تفهم في السياسة هلبة انت؟

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