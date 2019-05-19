الجيش الليبي يفرض حظرا كاملا على موانئ المنطقة الغربية.. ويحذر تركيا

أعلن الجيش الوطني الليبي، الإثنين، إعلان الحظر البحري الكامل على جميع الموانئ البحرية في المنطقة الغربية، ويحذر تركيا من الاقتراب.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي: “تطبيقا لقرار القائد العام بقطع الإمدادات عن المليشيات في المنطقة الغربية”.

وقرر رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، إعلان حالة النفير لكامل القوات البحرية، وإعلان الحظر البحري التام على كامل الموانئ البحرية بالمنطقة الغربية.

وأضافت الشعبة، في بيان، أن الجيش الوطني الليبي “يحذر من أنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من الموانئ بالمنطقة الغربية وخاصة تركيا”.

ووصلت إلى ميناء طرابلس، صباح السبت، سفينة قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق في العاصمة الليبية.

كان مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرام، العميد خالد المحجوب، قال في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، الأحد، إن الشحنة التركية التي حملتها سفينة أمازون إلى ميناء طرابلس تحمل مدرعات وأسلحة خفيفة ومرتزقة لدعم المليشيات الإرهابية بالعاصمة الليبية.