وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” الم…

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” المبروك ” الموقوف في #طرابلس هو من أغلق منظومة النهر في #الشويرف للضغط على الحكومة لكي تنفذ مطلبه . #ليبيا #المرصد
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” المبروك ” الموقوف في #طرابلس هو من أغلق منظومة النهر في #الشويرف للضغط على الحكومة لكي تنفذ مطلبه . #ليبيا #المرصد
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” المبروك ” الموقوف في #طرابلس هو من أغلق منظومة النهر في #الشويرف للضغط على الحكومة لكي تنفذ مطلبه . #ليبيا #المرصد ؟
(( وعلى الوزارة تنفيد متطلبات هذا المواطن المسكين ؟ وإلا تبقى طرابلس بدون مياه ))
هذه هي المليشات التى اصبحت تهدد الدولة بسبب التعامل معها أحدهما يغلق ابار النفط والأخر أبار مياه الشرب والأخر يقفل الطرق .و و . غيرها ؟ هكذا اصبحنا ؟
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