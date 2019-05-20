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وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” الم…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” المبروك ” الموقوف في #طرابلس هو من أغلق منظومة النهر في #الشويرف للضغط على الحكومة لكي تنفذ مطلبه . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” المبروك ” الموقوف في #طرابلس هو من أغلق منظومة النهر في #الشويرف للضغط على الحكومة لكي تنفذ مطلبه . #ليبيا #المرصد ؟
    (( وعلى الوزارة تنفيد متطلبات هذا المواطن المسكين ؟ وإلا تبقى طرابلس بدون مياه ))
    هذه هي المليشات التى اصبحت تهدد الدولة بسبب التعامل معها أحدهما يغلق ابار النفط والأخر أبار مياه الشرب والأخر يقفل الطرق .و و . غيرها ؟ هكذا اصبحنا ؟

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