وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” الم…

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق : شخص يدعى خليفة حنيش يطالب بإطلاق سراح شقيقه ” المبروك ” الموقوف في #طرابلس هو من أغلق منظومة النهر في #الشويرف للضغط على الحكومة لكي تنفذ مطلبه . #ليبيا #المرصد