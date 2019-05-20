ليبيا_الآن| عصابة تساوم بتحرير “سجين” مقابل “الماء . . . أعلن جهاز تنفيذ وإدار…

#ليبيا_الآن| عصابة تساوم بتحرير “سجين” مقابل “الماء

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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالبهم

وقال الجهاز إن هذا الاعتداء يترتب عليه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت إن العصابة تحت إمرة المدعو خليفة احنيش، الذي يحاول الضغط على الوفاق لتسليم أخيه السجين المبروك احنيش والمتورط في قضية جنائية ويلاقي تهمة الانتماء لجماعة محظورة