فيسبوك يمنح صفحة صحيفة المرصد علامة التوثيق الزرقاء . منحت شركة فيسبوك الأمريكي…

فيسبوك يمنح صفحة صحيفة المرصد علامة التوثيق الزرقاء .

منحت شركة فيسبوك الأمريكية اليوم الإثنين علامة التوثيق لصفحة صحيفة #المرصد على فيسبوك أو مايعرف بـ ” العلامة الزرقاء ” لتكون بذلك الصفحة الرسمية الوحيدة للصحيفة على هذا الموقع .

تجدد صحيفة المرصد بأن كل ما ينشر على أي صفحة وهمية أخرى تنتحل إسمها لا علاقة لها به إطلاقاً مالم يكن منشوراً على هذه الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء .

لقد أحاطت صحيفة المرصد شركة فيسبوك علماً بالصفحة المزورة التي تنتحل إسمها ومدى الضرر الذي ألحقته بالمواطنين من خلال تحريضها على الحرب الأهلية ودعم الإرهاب وإنتحال الصفة مستخدمة في ذلك ومن يقفون خلفها بطاقات تمويل مصرفية موثقة .

وبالإشارة للصفحة المزورة ، تعلن المرصد بأن العمل يجري من قبل الشركة على إغلاقها كما تعمل على تحديد هويات من يقفون خلفها ومكان إدارتها وتمويلها بناءً طلب مرفق بتحرك قضائي في الخارج باشرته صحيفتنا منذ عدة أسابيع وقد تم التوصل بالفعل إلى إحدى الجهات المتورطة إضافة لبعض الأدلة عن طرق الدعم والتمويل والدفع .

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#ليبيا