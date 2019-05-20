ليبيا_الآن| “سي ووتش”: أنزلنا المهاجرين رغم معارضة سالفيني . . . أكدت منظمة “س…

#ليبيا_الآن| “سي ووتش”: أنزلنا المهاجرين رغم معارضة سالفيني

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أكدت منظمة “سي ووتش” الألمانية سماح السلطات الإيطالية بإنزال مهاجرين غير قانونيين تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية.

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وأشار بيان صحفي صادر عن المنظمة إلى أن هذا السماح أتى بعد 5 أيام من إنقاذ 65 مهاجرا غير قانوني.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” قد رفض إنزال هؤلاء المهاجرين، لتؤكد المنظمة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الدستور في إيطالي أقوى من صلاحية أي وزير في البلاد.