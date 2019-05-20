

فيديو | تسلسل زمني بالصوت والصورة لحقيقة تبعية المجموعة التي أغلقت منظومة النهر الصناعي للفريق ” علي كنّة ” قبل وبعد إعتقال زعيمها ” المبروك حنيش ” .

يتضمن هذا الفيديو تسجيل لحنيش قبل إعتقاله يؤكد فيه بنفسه تبعيته للفريق كنّة وتشكيلهم قيادة عسكرية في الجنوب مستقلة عن القيادة العامة التي أكد هو وأشقائه قبل وبعد الإعتقال مناهضتهم ورفضهم لها متهمينها بتدمير #بنغازي وقصف الهلال النفطي وإستخدام المرتزقة وهي التهمة التي يُعتقل بسببها حنيش لدى قوة الردع الخاصة في #طرابلس .

ووفقاً لإعترافاتهم ، فقد شارك بعض هؤلاء المرتزقة بالهجوم الذي تبنته وزارة دفاع الوفاق على الهلال النفطي في يوليو 2018 ضمن قوة إبراهيم جضران وأقروا وفقاً لذات الإعترافات بصلتهم مع ضابط كبير مرتبط بـ ” كنة ” ومع المبروك حنيش نفسه وقالوا بأن الأخير جندهم أصلاً لقتال القيادة العامة التي يتهمها وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا اليوم بالعمل مع هذه المجموعة ودفعها لإغلاق النهر الصناعي مجدداً وهي التي لم تظهر في أي مناسبة مناصرتها للقيادة العامة بل تظهر العكس تماماً وبأن لا مطلب لها إلا الإفراج عن حنيش المعتقل في طرابلس. #ليبيا