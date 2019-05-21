ليبيا_الآن I الموقف الأمني في ضواحي طرابلس . . . . تباينت الأوضاع في محاور الق…

#ليبيا_الآن I الموقف الأمني في ضواحي طرابلس

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تباينت الأوضاع في محاور القتال بضواحي طرابلس، الاثنين، حيث شهدت مدينة العزيزية هدوءا حذرا مع اشتباكات متقطعة وسقوط عدد من الصواريخ على منطقة الهيرة.

وأفادت مصادر باندلاع اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق الصواريخ منذ ليلة أمس حتى مساء اليوم بمشروع ابوشيبة الواقع غرب مدينة العزيزية بعد منطقة الكسارات قبل أن يعود الهدوء الحذر بمنطقة الهيره ومشروع ابوشيبة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الوطني بات يسيطر على مناطق (الهيرة، واسبيعة، وسوق السبت، والطويشة، وقصر بن غشير، ومطار طرابلس).

أما المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الوفاق فهي: (العزيزية، والساعدية، وكوبري الزهراء، والسواني بن ادم).