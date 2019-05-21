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#ليبيا_الآن| عودة “المياه” إلى مجاريها نحو “طرابلس” . . . . أعلن جهاز تنفيذ و إ…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| عودة “المياه” إلى مجاريها نحو “طرابلس”
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أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي عن إعادة تشغيل الأبار والمضخات الرئيسية رسميا، وتدفق المياه لتغذية لطرابلس وبعض المدن من المنطقة الغربية، بحسب صفحة الجهاز الرسمية
وقال الجهاز :” انتهت أزمة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي وبدأت العملية التشغيلية لآبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفاره وفتح صمامات التحكم بمحطة الضخ بالشويرف”
ولم يوضح الجهاز عن أسباب وكيفية إعادة المياه إلى مجاريها، بعد تهديدات “احنيش” يوم أمس، والذي يطالب حكومة الوفاق بتسليم أخيه السجين على ذمة قضية جنائية ذات خطورة بالغة

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