ليبيا_الآن| تسهيل النشاطات الاقتصادية للفلسطينيين في ليبيا . . . وجّه مدير مكت…

#ليبيا_الآن| تسهيل النشاطات الاقتصادية للفلسطينيين في ليبيا

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وجّه مدير مكتب السجل التجاري العام المكلف جمال شعبان كتابا إلى كافة رؤساء المكاتب التجارية في المدن والمناطق يطلب فيه منهم استمرار العمل بإجراءات الأنشطة التجارية للجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا أسوة بإجراءات المواطنين الليبيين.

وأشار الكتاب إلى أن قرار استمرار العمل بالإجراءات جاء بعد لقاء وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي العيساوي في مارس الماضي مع القائم بالأعمال الفلسطيني وتنفيذا لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وشدد الكتاب على أن المستثمرين من الفلسطينيين في ليبيا سيتمتعون بكافة المزايا لتأسيس الأنشطة التجارية والحصول على مستخرجات السجل التجاري الخاصة بها وتجديدها.