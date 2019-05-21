عاجل – نيويورك سلامة: العنف على مشارف العاصمة طرابلس ليس إلا مجرد بداية لحرب طويلة دامية على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، مما يعرض أمن جيران ليبيا المباشرين والبحر الأبيض المتوسط للخطر.