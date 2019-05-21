عاجل – نيويورك – ليبيا مندوب ليبيا: المجلس الرئاسي كانت له حسن نيّة تجاه من اعتبرناهم شركاء في الوطن
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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