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عاجل – نيويورك – ليبيا مندوب ليبيا في مجلس الأمن: ما وقع في طرابلس يدل على فشل أممي في تجنيب المدنيين الحرب، والمجلس مسؤول عن أي تطورات خطيرة في البلاد.

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
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بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عاجل – نيويورك – ليبيا مندوب ليبيا في مجلس الأمن: ما وقع في طرابلس يدل على فشل أممي في تجنيب المدنيين الحرب، والمجلس مسؤول عن أي تطورات خطيرة في البلاد.

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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