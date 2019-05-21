عاجل – نيويورك – ليبيا مندوب ليبيا في مجلس الأمن: ما وقع في طرابلس يدل على فشل أممي في تجنيب المدنيين الحرب، والمجلس مسؤول عن أي تطورات خطيرة في البلاد.