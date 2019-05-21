عاجل – نيويورك – ليبيا مندوب ليبيا: على سلامة ومن ورائه مجلس الأمن العمل على خارطة عمل جديدة تأخذ في الاعتبار ما وقع في طرابلس
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عاجل – نيويورك – ليبيا مندوب ليبيا في مجلس الأمن: ما وقع في طرابلس يدل على فشل أممي في تجنيب المدنيين الحرب، والمجلس مسؤول عن أي تطورات خطيرة في البلاد.
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
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