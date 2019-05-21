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#ليبيا_الآن| غسان سلامة: ليبيا على شفير حرب أهلية . . . المبعوث الأممي إلى ليبي…

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| غسان سلامة: ليبيا على شفير حرب أهلية
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المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:

– ليبيا على شفير الانزلاق إلى حرب أهلية
– آلاف المهاجرين تضرروا جراء الحرب الجارية في طرابلس
– حرب طرابلس تسببت في تشريد الآلاف من المدنيين
– الهجوم على طرابلس عرقل جهود السلام بين حفتر والسراج
– رايات داعش بدأت تظهر في بعض المدن الليبية وهو أمر مقلق

– هناك أشخاص أصدرت الجنائية بحقهم مذكرة توقيف موجودون في الاشتباكات
– عدد من الأسلحة المحظورة دخلت في اشتباكات طرابلس
– علينا محاسبة من يستخدمون النزاع لتحقيق مصالحهم الشخصية
– البعثة الأممية أنشأت آلية لرصد خطاب الكراهية في ليبيا
– غارات على مواقع في طرابلس بدقة لا نعلم تبعيتها

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