ليبيا_الآن| غسان سلامة: ليبيا على شفير حرب أهلية . . . المبعوث الأممي إلى ليبي…

#ليبيا_الآن| غسان سلامة: ليبيا على شفير حرب أهلية

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المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:

– ليبيا على شفير الانزلاق إلى حرب أهلية

– آلاف المهاجرين تضرروا جراء الحرب الجارية في طرابلس

– حرب طرابلس تسببت في تشريد الآلاف من المدنيين

– الهجوم على طرابلس عرقل جهود السلام بين حفتر والسراج

– رايات داعش بدأت تظهر في بعض المدن الليبية وهو أمر مقلق

– هناك أشخاص أصدرت الجنائية بحقهم مذكرة توقيف موجودون في الاشتباكات

– عدد من الأسلحة المحظورة دخلت في اشتباكات طرابلس

– علينا محاسبة من يستخدمون النزاع لتحقيق مصالحهم الشخصية

– البعثة الأممية أنشأت آلية لرصد خطاب الكراهية في ليبيا

– غارات على مواقع في طرابلس بدقة لا نعلم تبعيتها