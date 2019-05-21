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كلمة مندوب روسيا في جلسة مجلس الأمن حول #ليبيا : ماحدث في هذا البلد لا يمكن أبد…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر


كلمة مندوب روسيا في جلسة مجلس الأمن حول #ليبيا : ماحدث في هذا البلد لا يمكن أبداً أن يكون ” ربيعاً ” وفي الأزمة الحالية نرفض إنحياز المجتمع الدولي لطرف على حساب الآخر وتعطيل بناء مؤسسات الجيش والشرطة من قبل أطراف خارجية مرفوض أيضاً . #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كلام جميل للمندوب الروسى لدول الناتو التى خربت ليبيا ودمرترتها وواجب عليها مساعدة الجيش الوطنى بتوجيه ضربات جوية للمليشيات الارهابية فى طرابلس ومصراطه وتمكين الجيش من اعادة بسط سيطرته على كامل التراب الليبى تستطيع روسيا ايضا القيام بهذا الدور بالتعاون مع الجيش الوطنى حيث ان جماعة الاخوان مصنفة ارهابية فى روسيا ومن حقها محاربة الارهاب فى مكان واثبتت نجاحها فى بضربات موجعة للارهابيين عليكم بتوجيه مثلها لمصراطة معقل الاخوان الارهابية

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