كلمة مندوب روسيا في جلسة مجلس الأمن حول #ليبيا : ماحدث في هذا البلد لا يمكن أبد…



كلمة مندوب روسيا في جلسة مجلس الأمن حول #ليبيا : ماحدث في هذا البلد لا يمكن أبداً أن يكون ” ربيعاً ” وفي الأزمة الحالية نرفض إنحياز المجتمع الدولي لطرف على حساب الآخر وتعطيل بناء مؤسسات الجيش والشرطة من قبل أطراف خارجية مرفوض أيضاً . #المرصد