صوتي | الشيخ أبوالقاسم قريش المنسق الإجتماعي للقيادة العامة للقوات المسلحة في مد…



صوتي | الشيخ أبوالقاسم قريش المنسق الإجتماعي للقيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة #الزنتان لـ #المرصد حول المراسل والمصور المفقودين منذ 2 مايو الجاري :

– أتواصل مع الشيخ صالح الفاندي رئيس مجلس أعيان #ترهونة وقد أعلن لي قبل قليل الإفراج عن مراسل قناة #ليبيا لكل الأحرار محمد القرج والمصور محمد الشيباني الموقوفين هناك.

– تحدثت بالهاتف قبل قليل مع الشيباني والقرج وهم أحياء وبصحة جيدة وطلبت منهم التواصل مع أهلهم وطمأنتهم عنهم ومنهم من لا يعرف حتى رقم والده وبدوري أتوجه إلى أهلهم بهذه الرسالة لطمأنتهم .

– القيادة العامة حريصة على كل الشباب وبهذه المناسبة نطالب كل أولياء الأمور بالإنتباه إلى أبنائهم ومراقبتهم أما الشباب المسلحين منهم فننصحهم بالعودة عن ماهم فيه وترك المليشيات العصابية التي لا تهمها إلا مصلحتها .

– يوم الخميس القادم 23 مايو 2019 سأتجه شخصياً لترهونة لأتسلم هؤلاء الشابين ومعهم شاب ثالث وسأعيدهم بنفسي إلى أهلهم وعائلاتهم في الزنتان .