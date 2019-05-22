عاجل | أبوالقاسم حنيش يوضح حقيقة علاقته بالجيش وسبب قبوله بعودة ضخ المياه

عاجل | أبوالقاسم حنيش شقيق المقدم المبروك المعتقل في طرابلس يؤكد اليوم من داخل مقر محطة الشويرف للنهر الصناعي لأهالي #طرابلس بأن قبوله إعادة ضخ المياه تمت بناءً على تواصله مع السلطات في العاصمة على رأسهم عميد بلديتها عبدالرؤوف بيت المال وسماحهم لشقيقه المعتقل لدى قوة الردع بالتحدث معه هاتفياً .

يكشف أبوالقاسم حنيش في هذا التسجيل بأن مطلبه هو الإفراج عن شقيقه وبأنهم إعتصموا سلمياً داخل المقر دون سلاح لهذا السبب كما شدد على عدم تبعيتهم عسكريا لغير القوة التي كان يقوده شقيقه نافياً بذلك تبعيتهم للقيادة العامة وعدم صحة كل البيانات التي قدمها المجلس الرئاسي ووزير داخليته فتحي باشاغا ومجلس الدولة للرأي العام المحلي وللعالم من خلال مبعوثهم في مجلس الأمن المهدي المجربي بل ويؤكد بأنهم كانوا يتواصلون معه من طرابلس ويعرفون الغرض الذي دفعه للإغلاق !! . #ليبيا #المرصد