ليبيا_الآن| 70 مولودا “نازحا” في مستشفى “القرة بوللي” . . . . قال رئيس قسم الن…

#ليبيا_الآن| 70 مولودا “نازحا” في مستشفى “القرة بوللي”

.

.

.

.

قال رئيس قسم النساء والولادة بمستشفي القرة بوللي العام مراد الكانوني إن عدد حالات الوضع داخل المستشفى وصلت حتي الآن إلى أكثر من 70 حالة من النساء النازحات من الاشتباكات جنوب العاصمة

وبحسب صفحة المستشفى الرسمية فإن قسم النساء والولادة يقدم خدماته للمواطنين طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة يوميا، بوجود أخصائيين كبار وأطباء وطبيبات ولادة وحديثي الولادة وعيادة خاصة بالكشف الطبي المختص بأمراض النساء

وتقدمت المستشفى بشكرها لكل العاملين بالمستشفى نظير تقديم خدماتهم وواجبهم تجاه أهلهم النازحين من مناطق القتال بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، وخصوصا قسم الولادة والنساء