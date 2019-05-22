ليبيا_الآن I وصول الباخرة “نيكولا” المحملة ببضائع مختلفة لبنغازي . . . . . أعل…

#ليبيا_الآن I وصول الباخرة “نيكولا” المحملة ببضائع مختلفة لبنغازي

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أعلنت الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي دخول الباخرة “نيكولا” التابعة لشركة “أمواج ليبيا” إلى ميناء بنغازي البحري للرسو في الرصيف رقم 2.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة إلى أن الباخرة محملة بـ443 حاوية عادية ومبردة وفيها الحليب وحليب البودرة والمعكرونة وزيت الزيتون وسمك التونة والقشطة والكتشب والمايونيز وبسكويت ويفر والجبنة والبيض والفول سوداني وأدوية متنوعة ومعدات طبية ومواد تشغيل لصناعة العطور ومواد خاصة بزراعة وتعبئة الفطر.

وأضاف البيان أن الحاويات ضمت مواد خام وقطع غيار للسيارات وأثاث وزيوت تشحيم ومعدات عرض ومواد تشغيل وأسلاك كهربائية وعطور ومواد خام ومواد عناية بالشعر والتجميل ومكانس كهربائية وخردوات وأجهزة حاسوب وملحقاتها وملابس وأحذية وحقائب ومواد منزلية وكماليات للسيارات ومولدات وألواح أسقف معلقة واكسسوارات موبايل وزجاج وألعاب وقرطاسية وإطارات وبطانيات وأدوات مطابخ ومكيفات وآلات ومستلزمات مخابز ومواد كهربائية وزيوت وبخور متنوعة.