#ليبيا_الآن| حفتر يبلغ ماكرون بأن “الشروط لم تكتمل” بعد لإقرار وقف لإطلاق النار في ليبيا

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء المشير خليفة حفتر في باريس وفق ما أعلن قصر الإليزيه، مشيرا في بيان إلى أن ماكرون طلب من حفتر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، فيما رد الأخير بأن “الشروط لم تكتمل” وأكد على ضرورة استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة في ليبيا.

قالت الرئاسة الفرنسية إن المشير الليبي خليفة حفتر أبلغ الأربعاء في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الشروط لم تكتمل” بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.