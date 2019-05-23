ليبيا_الآن “شبيبة” الهلال الأحمر في “البيضاء” يعلقون نشاطهم . . . . أعلن شبيبة…

#ليبيا_الآن “شبيبة” الهلال الأحمر في “البيضاء” يعلقون نشاطهم

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أعلن شبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء عن إيقاف مكتب نشاط الشباب بسببب عدم الحصول على حقوقهم وعدم توفير نثريات مالية للمتطوعين أو سيارة للشبيبة رغم وجودها ولكنها تستخدم لأغراض شخصية، وفقا لصفحتهم الرسمية

كما كانت المتاجرة بأعمال الشبيبة التطوعية لأغراض شخصية أحد الأسباب التي دفعتهم لتعليق أنشطتهم، بعدما عانوه في مساعدة النازحين والمحتاجين والأعمال المتنوعة في المدينة على حد تعبيرهم

وأكدت الصفحة الرسمية لإدارة فرع شبيبة الهلال الأحمر بالبيضاء عدم استئناف المكتب نشاطه حتى تحقيق تلك المطالب المشروعة.