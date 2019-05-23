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#روحاني يرفض المحادثات مع #واشنطن #ليبيا_الآن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#روحاني يرفض المحادثات مع #واشنطن
#ليبيا_الآن

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قناة الان

قناة الان

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