ليبيا_الآن| مائدة إفطار جماعية في الزنتان . . . حققت دعوة صغيرة على صفحات التو…

#ليبيا_الآن| مائدة إفطار جماعية في الزنتان

.

.

.

حققت دعوة صغيرة على صفحات التواصل الاجتماعي لإقامة مائدة إفطار جماعية في مدينة الزنتان الهدف والمغزى منها وهو ربط جسور التواصل والمحبة في شهر رمضان الكريم.

وقدم الدعوة مجموعة شباب تُسمي نفسها “فزعة شباب” وأعدت حفل إفطار في ساحة مسجد الزبير بن العوام وسط المدينة.

أجواء تسودها المودة والمحبة بين الشباب والأهالي من مختلف الأعمار والوافدين من شباب المشاشية بالعوينية وزاوية الباقول والرياينة وظاهر يفرن والرجبان، في بادرة لاقت استحسان الحضور ورضاهم.

قامت بإعداد مائدة الإفطار أسر من المدينة التي شارك فيها أهل الخير بما جادت به أنفسهم من تبرعات القصد منها هو التآلف والرحمة.