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طائر اللقلق.. يقلق لقطات مثيرة لعش اللقلق والنيران تقترب منه #ليبيا_الآن

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


طائر اللقلق.. يقلق
لقطات مثيرة لعش اللقلق والنيران تقترب منه
#ليبيا_الآن

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

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