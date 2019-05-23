ليبيا_الآن| حادثة اختطاف “تُعكّر صفو” مدينة سبها . . . أقدمت مجموعة مسلحة، الخ…

#ليبيا_الآن| حادثة اختطاف “تُعكّر صفو” مدينة سبها

.

.

.

أقدمت مجموعة مسلحة، الخميس، على اختطاف سائق شاحنة تابعة لشركة خدمات النظافة العامة في سبها ومساعده إضافة إلى سرقة الشاحنة، قرب المكب العمومي الذي يقع على بعد 7 كيلومترات شمال غرب المدينة.

وقال مسؤول قسم الحركة بالشركة محمد الزوي، إن الشاحنة المسروقة مخصصة لنقل حاويات 8 أمتار مربعة الموضوعة في نقاط محددة لتجميع القمامة بالمدينة، وكانت في مهمة تفريغ اعتيادية قبل سرقتها.

وأضاف الزوي أن هذا الحادث الأول من نوعه بعد 7 أشهر من توقف حوادث الاعتداء على عمال وشاحنات الشركة.