تنويه | تنوّه صحيفة المرصد إلى أن هذا المنشور أدناه مزور ولم يصدر عنها إطلاقاً أ…

تنويه | تنوّه صحيفة المرصد إلى أن هذا المنشور أدناه مزور ولم يصدر عنها إطلاقاً أي شيئ يخص السيد محمد بعيو ، تتبنى الجهات الممولة والداعمة للصفحات المزورة إسترتيجية جديدة بعد التضييق عليها من قبل إدارة فيسبوك من خلال تصميمها صورة بواسطة برنامج ” فوتشوب ” تبدوا وكأنها صورة لرابط خبر منشور عبر موقع #المرصد وفي حقيقة الامرلا وجود له .

لا تتحمل صحيفة المرصد مسؤولية أي شيئ ينسب لها ما لم ينٌشر داخل صفحات موقعها Almarsad.co أو من خلال صفحتها الرسمية الوحيدة الموثقة بـ” العلامة الزرقاء ” من قبل إدارة فيسبوك والبالغ عدد متابعيها 640 ألف متابع . #ليبيا

شكراً لكم