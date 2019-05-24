غارة جوية ثانية تستهدف موقعاً لمسلحي حكومة الوفاق في ” مشروع الموز ” شرق العاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد
غارة جوية ثانية تستهدف موقعاً لمسلحي حكومة الوفاق في ” مشروع الموز ” شرق العاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد
موزه ام تميم امير قطر القذر سوف تزعل من استهداف الموز وتخاف من زحلقة مليشياتها هناك
ق نونو طلع كذاب عندما قال اوقفنا الطيران الليبى يبدوا ان كان بيحلم انصحى يتغطى قبل ما ينام ويغطى الزلمكة بالطرور الموجود على راسه والا يخلع النظارة حتى يرى الحلم بوضوح ويرى طيارات ابيض فى ابيض بتضرب فى طبرق !!!
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