ليبيا_الآن| احتفالية بمناسبة ختام مسابقة قرآنية في صرمان . . . نظمت جمعية بيو…

#ليبيا_الآن| احتفالية بمناسبة ختام مسابقة قرآنية في صرمان

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نظمت جمعية بيوت الشباب احتفالية بمناسبة اختتام المسابقة الأولى لحفظ القرآن الكريم في مدينة صرمان.

وتم تنظيم المسابقة برعاية شركة أجياد العالمية للخدمات الطبية وبإشراف مكتب أوقاف صرمان فيما حضر الاحتفالية رئيس جمعية بيوت الشباب على مستوى ليبيا ومدير مكتب الأوقاف في صرمان وعدد من مشائخ المدينة وأولياء أمور المتسابقين.

ليتم في ختام الاحتفالية توزيع شهادات الشكر والتقدير لمن ساهم في انجاح المسابقة وتكريم الفائزين بالتراتيب الاولى بالجوانب الـ3 لحفظ القران الكريم.