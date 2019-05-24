ليبيا_الآن| تدارس سبل تطوير حقل شمال حمادة . . . بحثت المؤسسة الوطنية للنفط تط…

#ليبيا_الآن| تدارس سبل تطوير حقل شمال حمادة

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بحثت المؤسسة الوطنية للنفط تطوير حقل شمال الحمادة النفطي التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها الفريق الفني الأسبوع الماضي لمناقشة المقترحات المقدمة لتطوير الحقل.

وتركزت الورشة على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج عن طريق معدات الإنتاج المبكر، بالإضافة إلى أنسب الطرق المعتمدة للتعامل مع الغاز المصاحب للنفط، والناجم عن عملية الإنتاج.

وناقش المشاركون التحديات الأخرى التي تواجه الإنتاج، بما في ذلك الطبيعة الجيولوجية للحقل والحلول التقنية المطلوبة.