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حريق في مخزن الادوية بمصحة النفط بحي غرغور بالعاصمة طرابلس، بسبب التماس كهربائي .

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حريق في مخزن الادوية بمصحة النفط بحي غرغور بالعاصمة طرابلس، بسبب التماس كهربائي .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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