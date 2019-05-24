إطلاق نار وتوتر في مدينة #الزاوية عقب مقتل آمر إحدى المجموعات التابعة لداخلية الوفاق رفقة قريبه وكلاهما من عائلة ” سركز ” بنيران ” مجموعة صديقة ” بسبب خلاف نشب بينهما الأسبوع الماضي . #ليبيا #المرصد
إطلاق نار وتوتر في مدينة #الزاوية عقب مقتل آمر إحدى المجموعات التابعة لداخلية الوفاق رفقة قريبه وكلاهما من عائلة ” سركز ” بنيران ” مجموعة صديقة ” بسبب خلاف نشب بينهما الأسبوع الماضي . #ليبيا #المرصد
انهم اشرار لا يطمعون الا فى السلطة حتى لو باعوا الوطن لحفنة دولارات يقبضوها من امير الارهاب تميم بن موزه وابن البغل حمد الذى انقلب على ابوه واستولى على السلطة واشعل الفتن فى المنطقة انه ابولهب العصر وامرأته ام تميم حمالة الحطب مثل ام جميل امرات ابولهب ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين واهلك عملاء الخروف المصراطى باشاغا المجرم الذى ارتكب العديد من المجازر وان الاوان للقصاص منه ومن زبانيته فهو كبدران فى فيلم امير الانتقام ويحتاج لحسن الهلالى من ثوار طرابلس للقضاء عليه
أضف تعليقـك