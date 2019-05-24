إطلاق نار وتوتر في مدينة #الزاوية عقب مقتل آمر إحدى المجموعات التابعة لداخلية الوفاق رفقة قريبه وكلاهما من عائلة ” سركز ” بنيران ” مجموعة صديقة ” بسبب خلاف نشب بينهما الأسبوع الماضي . #ليبيا #المرصد