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الحاسي: نمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الحاسي: نمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا
أكد آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني اللواء عبدالسلام الحاسي أن الحرب الدائرة منذ الـ4 من أبريل الماضي على تخوم العاصمة في طريقها إلى الحسم.

وأشار الحاسي في تصريحات أدلى بها لصحيفة البيان إلى أن هذا التأكيد يأتي نظرا للخسائر التي منيت بها القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي جعلت قوات الجيش الوطني تربح مساحات جديدة في ضواحي العاصمة طرابلس مبينا أن الجيش الوطني بات يمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا.

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تعليقات

  • لو عندك زمام أي شيء راهو شفناه شهرين وانت قاعد ترهز عندكم الهايك فالحين في الكذب قاللك شرقاوي جاي بيقعمز في طرابلس يسحابها درنه غير زيد قرب شويه من غوت الشعال وتوا تشوف الهبك

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    • النايض ، ليس من شروط الحرب أنها تم في شهرين!!
      شرقاوي يقعمز في طرابلس يعني عندك جهوية بامتياز!!
      وأما المضحك فعلا(زيد قرب شوية من غوط الشعال) هههه باهي يعني طرابلس هي غوط الشعال بس والا كيف؟
      انت متأكد انك نايض؟

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