#ليبيا_الآن| الحاسي: نمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا

أكد آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني اللواء عبدالسلام الحاسي أن الحرب الدائرة منذ الـ4 من أبريل الماضي على تخوم العاصمة في طريقها إلى الحسم.

وأشار الحاسي في تصريحات أدلى بها لصحيفة البيان إلى أن هذا التأكيد يأتي نظرا للخسائر التي منيت بها القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي جعلت قوات الجيش الوطني تربح مساحات جديدة في ضواحي العاصمة طرابلس مبينا أن الجيش الوطني بات يمتلك زمام المبادرة برا وجوا وبحرا.