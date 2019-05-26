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رصد | صور نشرتها وسائل إعلام وحسابات إلكترونية موالية لحكومة الوفاق على أنها إحت…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رصد | صور نشرتها وسائل إعلام وحسابات إلكترونية موالية لحكومة الوفاق على أنها إحتجاجات بمدينة #بنغازي الليلة ضمن ما أطلقت عليها هذه الوسائل إسم ” إنتفاضة 20رمضان ” ليتبين بأنها تعود في حقيقتها لإحتجاجات في 8 فبراير 2018 عقب إعتقال الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي وقد نشرتها في حينه شبكة الجزيرة القطرية . #ليبيا #المرصد


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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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