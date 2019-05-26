رصد | صور نشرتها وسائل إعلام وحسابات إلكترونية موالية لحكومة الوفاق على أنها إحت…

رصد | صور نشرتها وسائل إعلام وحسابات إلكترونية موالية لحكومة الوفاق على أنها إحتجاجات بمدينة #بنغازي الليلة ضمن ما أطلقت عليها هذه الوسائل إسم ” إنتفاضة 20رمضان ” ليتبين بأنها تعود في حقيقتها لإحتجاجات في 8 فبراير 2018 عقب إعتقال الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي وقد نشرتها في حينه شبكة الجزيرة القطرية . #ليبيا #المرصد



