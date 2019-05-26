ليبيا_الآن| الجيش يقضي على إرهابي خطير بطرابلس . . . تمكنت قوات الجيش الوطني م…

#ليبيا_الآن| الجيش يقضي على إرهابي خطير بطرابلس

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تمكنت قوات الجيش الوطني من القضاء على الإرهابي محمد بن دردف المطلوب من قبل النائب العام العسكري لمشاركته في الهجوم على القنصلية الأميركية عام 2012 في مدينة بنغازي، وقتل السفير كريستوفر ستيفنز.

وأكدت حسابات مقربة من الإرهابي بن دردف مقتله داخل مدرعة تابعة لقوات السراج على الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس عندما أصيب بصاروخ مضاد للدبابات.

يشار إلى بن دردف هو أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة وظهر في عدة إصدارات مرئية تابعة للتنظيم المتطرف وشارك في قتال الجيش الوطني بمدينة بنغازي قبل أن يفر إلى طرابلس عام 2016.