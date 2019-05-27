ليبيا_الآن I ليبيا على موعد مع مكتبة إلكترونية ضخمة . . . أعلنت وزارة التعليم …

#ليبيا_الآن I ليبيا على موعد مع مكتبة إلكترونية ضخمة

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أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الأحد، عن تنفيذ مشروع بناء مكتبة إلكترونية خلال نشاطها في العام 2019.

وقالت الوزارة في بيان، إن المكتبة ستغطي جميع المجالات والعلوم لدعم العملية التعليمية وتلبية احتياجات الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية والكليات والمعاهد التقنية.

وأضافت الوزارة أن المكتبة ستضم دوريات علمية، وكتبا، ومراجع، ورسائل ماجستير ودكتوراه، كما سيتم توفير الكتب المنهجية والمرجعية للطلاب في مختلف التخصصات .

ودعت “تعليم الوفاق” الشركات المحلية والدولية المتخصصة التي ترى في نفسها الكفاءة والقدرة في تنفيذ المشاريع وفق الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم بمستنداتها لمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة بمنطقة حي الأندلس.