ليبيا_الآن I راتب ونصف للعاملين بـ”تموين الحقول” . . . أعلنت الإدارة المالية ف…

#ليبيا_الآن I راتب ونصف للعاملين بـ”تموين الحقول”

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أعلنت الإدارة المالية في شركة تموين الحقول والموانئ النفطية، الأحد، إنجاز مرتبات شهر مارس لكافة العاملين التابعين للشركة.

ونقلت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، عن مدير الإدارة المالية قوله إن قيمة المرتب ستكون أعلى من القيمة الأساسية بنصف راتب.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة تموين الحقول والموانئ النفطية نفذت خلال المدة القليلة الماضية المرتبات المتأخرة عن النصف الثاني من عام 2018، كما أقر مجلس الإدارة منح كافة العاملين التابعين للشركة الموجودين في مواقع عملهم 30 دينارا عن كل يوم عمل فوق قيمة المرتب في إطار تحفيز كافة الموظفين.