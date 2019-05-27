ليبيا_الآن| مصنع لخزانات الوقود في بنغازي . . . شرعت شركة الراحلة للخدمات النف…

#ليبيا_الآن| مصنع لخزانات الوقود في بنغازي

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شرعت شركة الراحلة للخدمات النفطية في تجهيز مقر مصنع خزانات الوقود وذلك في إطار استراتيجية الشركة في التوسع الإنتاجي، وبدأت أعمال تجهيز الموقع بعد وصول الأجهزة والمعدات الصناعيه الخاصة بمصنع خزانات الوقود.

وأكدت الشركة بدء قسم الصيانة ومكتب الهندسة والمشروعات التابعان لإدارة الشؤون الفنية بالشركة، في عمليات إعادة تحوير المحطة رقم 444 بمنطقة سيدي فرج في بنغازي لتكون بذلك مقرا رئيسيا لمشروع مصنع خزانات الوقود المملوك لشركة الراحلة للخدمات النفطية.