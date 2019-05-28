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وصول كتيبة الشهيد صلاح بوحليقة إلى غرفة العمليات الرئيسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة وصول كتيبة الشهيد صلاح بوحليقة الصاعقة “21” وعلي رأسها العميد عمر كانون إلى غرفة العمليات الرئيسية.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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