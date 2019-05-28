وصول كتيبة الشهيد صلاح بوحليقة إلى غرفة العمليات الرئيسية

اعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة وصول كتيبة الشهيد صلاح بوحليقة الصاعقة “21” وعلي رأسها العميد عمر كانون إلى غرفة العمليات الرئيسية.
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ليبيا مباشر
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