ليبيا_الآن| أمن جالو يكثف دروياته مع اقتراب العيد . . . باشرت أقسام مديرية الأ…

#ليبيا_الآن| أمن جالو يكثف دروياته مع اقتراب العيد

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باشرت أقسام مديرية الأمن، والبحث الجنائي، في بلدية جالو، بالانتشار داخل نطاق المدينة، لتأمين مراكزها الحيوية، وتنظيم حركة السير في شوراعها.

وتأتي عملية الانتشار الأمني، بناء على خطة وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، والتي تتضمن الخطة رقم واحد والخطة رقم اثنين، بضرورة ترسيخ الأمن بشكل كامل في المدينة.

وعملت الأجهزة الأمنية في جالو على تأمين المساجد، في أوقات صلاة التراويح، إضافة إلى تأمين الشوراع التي تشهد ازدحاما مع قرب عيد الفطر المبارك.